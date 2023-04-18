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1,5 тысячи малообеспеченных семей в Нахчыване получат поддержку для создания личного хозяйства

1,5 тысячи малообеспеченных семей в Нахчыване получат поддержку для создания личного хозяйства Около 1,5 тыс. человек в Нахчыванской Автономной Республике получат помощь в рамках проекта "Поддержка занятости в Азербайджане" в этом году.
Социальная защита
18 апреля 2023 г. 14:26
1,5 тысячи малообеспеченных семей в Нахчыване получат поддержку для создания личного хозяйства

Около 1,5 тыс. человек в Нахчыванской Автономной Республике получат помощь в рамках проекта "Поддержка занятости в Азербайджане" в этом году.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, об этом сказал руководитель аппарата Министерства труда и социальной защиты населения автономной республики Фарид Багырзаде.

Он отметил, что в прошлом году в автономной республике в программе самозанятости участвовало около 400 семей. В этом году около 1 500 малообеспеченных семей будут поэтапно обеспечены активами для создания собственных личных подсобных хозяйств.

Напомним, что начала функционировать горячая линия Министерства труда и социальной защиты населения Нахчыванской Автономной Республики. Короткий номер 255 и номер горячей линии 545-64-58 выделены для предоставления информации, связанной с полномочиями министерства.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBu il Naxçıvanda 1500-ə yaxın aztəminatlı ailəyə aktivlər veriləcək

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