Фонд Гейдара Алиева раздал школьникам 10 тысяч портфелей

Баку. 11 сентября. REPORT.AZ/ В канун 2014/2015 учебного года Фонд Гейдара Алиева раздал школам 10 тысяч портфелей и школьных принадлежностей для первоклассников из семей беженцев и вынужденных переселенцев. Об этом Report сообщили в фонде.

Напомним, что Фонд в рамках проекта «Поддержка образования» ежегодно дарит портфели и школьные принадлежности первоклассникам из семей беженцев и вынужденных переселенцев, покинувших свои дома в результате военной агрессии Армении против Азербайджана.

Фонд Гейдара Алиева в своей деятельности особое значение придает развитию образования. Фондом осуществляются такие программы, как «Обновляющемуся Азербайджану – новая школа», «Поддержка образования», «Развитие детских домов и школ-интернатов» и «Развитие дошкольных учебных заведений».

В рамках проекта Фонда «Обновляющемуся Азербайджану – новая школа» в течение 2005-2014 годов в различных регионах страны построены и реконструированы 412 зданий школ, в которых обучаются свыше 100 тысяч учащихся. Проект «Поддержка образования» предусматривает обеспечение учебных заведений новыми учебниками и учебными пособиями, реконструкцию дошкольных учебных заведений, а также другие мероприятия, направленные на повышение качества образования.