Фонд Гейдара Алиева взял на себя лечение пятимесячного младенца

Баку. 29 августа. REPORT.AZ/ Президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева взяла под контроль обследование и лечение пятимесячного Азера Ализаде.

Об этом Report сообщили в Фонде.

По поручению М. Алиевой представители Фонда Гейдара Алиева сегодня встретились с отцом А. Ализаде Русланом Ализаде. Они поинтересовались здоровьем ребенка, ознакомились с результатами последних проведенных обследований. На встрече было отмечено, что все вопросы, связанные с лечением Азера Ализаде, будет решать Фонд Гейдара Алиева.

Отметим, что 27 августа Р. Ализаде обратился в одну из частных клиник Азербайджана для лечения серьезной травмы правого глаза его пятимесячного сына.