 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Фонд Гейдара Алиева взял на себя лечение пятимесячного младенца

    Президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева взяла под контроль обследование и лечение пятимесячного Азера Ализаде

    Баку. 29 августа. REPORT.AZ/ Президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева взяла под контроль обследование и лечение пятимесячного Азера Ализаде.

    Об этом Report сообщили в Фонде.

    По поручению М. Алиевой представители Фонда Гейдара Алиева сегодня встретились с отцом А. Ализаде Русланом Ализаде. Они поинтересовались здоровьем ребенка, ознакомились с результатами последних проведенных обследований. На встрече было отмечено, что все вопросы, связанные с лечением Азера Ализаде, будет решать Фонд Гейдара Алиева.

    Отметим, что 27 августа Р. Ализаде обратился в одну из частных клиник Азербайджана для лечения серьезной травмы правого глаза его пятимесячного сына.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi