​Ученые предлагают сократить рабочую неделю

Баку. Report.az/ По мнению британского профессора Джона Эштона, рабочая неделя должна быть сокращена до четырех дней. Как передает Report.az соссылкой на газету The Independent, по мнению ученого, таким образом можно обеспечить баланс между работой и семейной жизнью, уменьшить уровень стресса и улучшить отношения в семье. За три выходных дня, подчеркивает Эштон, человек успеет лучше отдохнуть.

Дж.Эштон провел соответствующие исследования, которые показали, что пять рабочих дней - слишком много, а два выходных - слишком мало для человека. Такой распорядок приводит к тому, что со временем работник погружается в глубочайший стресс, мало отдыхает и уделяет недостаточно времени своей семье и близким людям.

Стоит отметить, что подобные исследования относительно продолжительности рабочей недели, распорядка дня сотрудника, интенсивности работы и пр. проводятся с завидной регулярностью. В частности, одно из таких социологических исследований показало, что наиболее эффективно человек работает только пять часов, еще один час ему нужен на обед. Если рабочий день длится дольше, те же восемь часов, сотрудник уже не может сосредоточиться и теряет эффективность. Со временем она возрастает и, в результате, по данным исследования, производительность труда у сотрудников с шестичасовым графиком оказывается лучше, чем у людей с восьмичасовым графиком работы.