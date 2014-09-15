Среднемесячная зарплата наемных работников в Азербайджане превысила 440 манатов

Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ Число работающих по найму на предприятиях и в организациях Азербайджана по состоянию на 1 августа 2014 года составило 1 511,3 тыс. человек. Как сообщили Report в Госкомстате, из них 894,8 тыс. человек работали в государственном, 616,5 тыс. человек - в частном секторе экономики.

Из общего числа наемных работников 22,5% приходится на сферу образования, 18,8% - сферу торговли, 12,3% - промышленность, 8,7% - здравоохранение и социальные услуги, 6,7% - строительство, 5% - транспорт и складское хозяйство, 3% - сельское хозяйство, 1,8% - связь и информационные технологии и 17,4% - на другие сектора экономики.

Следует отметить, что по итогам января-июля 2014 года среднемесячная зарплата наемных работников составила 440,8 манатов, что на 6,8% больше аналогичного периода 2013 года.