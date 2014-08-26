Первая леди Азербайджана отметила свой день рождения вместе с детьми

Баку. 26 августа. REPORT.AZ/ Первая леди Азербайджана, президент фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева отметила свой день рождения вместе с детьми. Как сообщает Report со ссылкой на АзерТАдж, в отеле “Jumeirah Bilgah Beach Hotel” при поддержке фонда Гейдара Алиева было проведено мероприятие с участием 400 воспитанников из детских домов, интернатов и Ассоциации лиц с синдромом Дауна.

Мероприятие, в котором также приняли участие вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева и Арзу Алиева, прошло в праздничной атмосфере, первая леди Азербайджана с удовольствием общалась с детьми.

Торжественная атмосфера и декорации способствовали веселому настроению малышей. Мероприятие сопровождалось танцами и песнями.

Президент фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева, Лейла Алиева и Арзу Алиева станцевали вместе с детьми.

На празднике были созданы специальные уголки, где дети смогли продемонстрировать свои таланты.

Персонажи любимых мультфильмов, сценки, веселые песни и танцы сделали мероприятие еще более красочным.

На празднике детям были вручены подарки, приготовленные Фондом Гейдара Алиева.