Доклад ООН: Азербайджан добился заметных успехов

Баку. 8 июля. REPORT.AZ/ Азербайджан добился заметных успехов в борьбе с бедностью, в сфере образования и в обеспечении гендерного равенства.

Как сообщает REPORT, в Докладе о Целях развития тысячелетия (ЦРТ), представленном в Нью-Йорке Генеральным секретарем ООН Пан Ги Муном, приводятся примеры многочисленных позитивных результатов, достигнутых странами Южного Кавказа и Центральной Азии.

До начала 2015 года в регионе была решена задача по сокращению вдвое доли населения, страдающего от недоедания. Доля таких лиц уменьшилась с 14% в 1990 году до 7% в 2013 году. Доля людей, живущих в крайней нищете, или менее чем на 1,25 доллара США в день, снизилась с 1990 по 2010 год с 10% до 4%..



Страны региона почти достигли цели обеспечения всеобщего начального образования - девять из десяти учащихся, начавших обучение в начальной школе, заканчивают последний класс. На Кавказе и в Центральной Азии практически достигнуто равенства полов в сфере занятости.



Доля женщин в национальных парламентах этих государств возросла с 7 % в 2000 году до 19% в 2014 году.



В период с 1990 по 2012 год региону удалось вдвое снизить уровень смертности детей в возрасте до пяти лет.



В регионе отмечается один из самых низких показателей материнской смертности среди всех развивающихся стран мира — 39 случаев материнской смертности на 100 тысяч живорождений в 2013 году. Показатель материнской смертности в странах Кавказа и Центральной Азии снизился за период с 1990 по 2013 год на 44%. Но этот прогресс еще не означает, что регион сумеет к 2015 году снизить показатели материнской смертности на три четверти.



В докладе содержится предупреждение, что объем возобновляемых водных ресурсов на Кавказе и в Центральной Азии сокращается. Уровень водозабора в регионе составляет около 50%. Это близко к пороговому показателю в 60%, при котором физическая нехватка воды начинает угрожать как жизни людей, так и состоянию окружающей среды.



Авторы доклада опасаются, что странам региона не удастся решить задачу обеспечения расширенного доступа населения к улучшенным источникам питьевой воды. Кроме того, им не удастся достичь заметного прогресса в деле создания природоохранных зон суши и моря и сохранения природных ресурсов.



Восемь Целей развития тысячелетия, согласованных всеми странами в 2000 году на Саммите тысячелетия ООН, предусматривают целый ряд задач, охватывающих показатели в области нищеты, голода, здоровья, гендерного равенства, образования и окружающей среды. Большинство из них должны быть решены до конца 2015 года.