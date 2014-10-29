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    Генпрокуратура Азербайджана перенесла день приема граждан

    Прием состоится 27 ноября в административном здании районной прокуратуры Тертерского района

    Баку. 29 октября. REPORT.AZ/ Генеральный прокурор Азербайджана Закир Гаралов изменил дату приема граждан Тертерского, Агдамского. Агджабединского, Бейлаганского, Имишлинского, Физулинского и Лачинского районов. Ранее проведение встречи планировалось на 31 октября. Об этом Report сообщили в пресс-службе генпрокуратуры Азербайджана.

    Согласно сообщению, встреча З.Гаралова с гражданами состоится 27 ноября в административном здании районной прокуратуры Тертерского района.

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