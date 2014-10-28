ВЭФ: Азербайджан занимает 94 место по уровню гендерного равенства

Баку. 28 октября. REPORT.AZ/ Азербайджан занимает 94 место в мире по уровню гендерного равенства. Как сообщает Report, об этом говорится в опубликованном Всемирным экономическим форумом докладе.

Доклад призван определить уровень равенства между женщинами и мужчинами в области здравоохранения, образования, экономики и политики в 142 странах.

С точки зрения гендерного равенства в вопросах экономического участия и возможностей Азербайджан расположился на 54 месте cреди 142 стран мира, образования - 92 месте, здравоохранения - 137 и представленности в политике - 127 месте рейтинга.

Отметим, что в данном рейтинге Грузия заняла 85 место, Армения - 103 место.

Исландия, Финляндия, Норвегия и Швеция вошли в четверку лидеров по уровню гендерного равенства, замыкают таблицу Йемен и Пакистан.