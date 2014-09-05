Али Аббасов рассмотрел жалобы граждан

Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ Министр связи и высоких технологий Али Аббасов провел видеоконференцию с гражданами из районов Азербайджана.

Как сообщили Report в министерстве, на встрече с А. Аббасовым, которая проходила в режиме онлайн конференции и в которой приняли участие 20 граждан из 12 районов, обсуждались вопросы качества предоставляемых услуг, культура сервиса в сферах телекоммуникации, интернета, почты, радио- и телевещания.

На конференции было подчеркнуто, что из 148 заявлений за 2014 год 142 получили положительный ответ. Срок исполнения 6 заявлений не истек и они находятся под контролем.

Повторные заявления граждан из Гаджигабула, Нефтчалы, Астары, Лерика, Шамахы, Гаха, Ганджи, Шабрана и других районов касались приема на работу, повышения вместимости ЭАТС, смены рабочего места в связи с семейным положением, обеспечения интернетом, телефонизации деревень, награждения почетным званием "Мастер связи”, увеличения количества телефонных номеров или создания отделений связи, помощи в использовании цифрового телевидения и т.д.

Многие из вышеуказанных проблем приняты к исполнению. Так, по поручению министра лицею №2 в Гахе были безвозмездно переданы 10 ноутбуков, кроме того было оказано содействие в получении направления в Нафталанский санаторий для жительницы Нафталанского района Пакизы Аббасовой, на протяжении многих лет проработавшей в системе связи и страдающей от ревматизма.

В завершении приема министр дал поручения и рекомендации местным подведомственным структурам, чтобы они с вниманием относились к заявлениям граждан и решали вопросы в установленные сроки.

Отметим, что организация видеоконференций с министром обретет традиционный характер. Так, для полного контроля за исполнением обращений к министру встречи с жителями регионов в формате видеоконференции будут проводится два раза в год.