Азербайджан внес изменения в состав коллегии ГФСЗ

Баку. 28 августа. REPORT.AZ/ Премьер-министр Артур Расизаде внес изменения в распоряжение "О составе коллегии государственного фонда социальной защиты Азербайджана".

Как сообщает Report, согласно изменениям установлен новый состав коллегии государственного фонда социальной защиты. Председателем коллегии стал председатель ГФСЗ Мехтиев Эльман Лютви оглы, заместителем председателя ГФСЗ стал Бабаев Закир Хады оглы, председателем ГФСЗ Нахчыванской АР стал глава отдела внутреннего аудита аппарата ГФСЗ Рзаев Эльхан Акрам оглы, главой отдела правовых и стратегических исследований аппарата ГФСЗ стала Атаева Айнур Алиаббас гызы, а главой отдела организации индивидуального учета аппарата ГФСЗ стала Панахова Нигяр Шахин гызы.

Отметим, что раннее председателем коллегии был бывший председатель ГФСЗ Муслимов Салим Январ оглы.