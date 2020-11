Звезды-азербайджанцы, которые не разделили с народом радость победы

Проживающие в разных странах мира азербайджанцы в различной форме продемонстрировали единство со своим народом

Азербайджан спустя 44 дня со дня начала боевых действий нанес поражение Армении, которая на протяжении почти 30 лет держала под оккупацией территории Азербайджана. Капитуляцией армянской стороны стало подписание 10 ноября президентами Азербайджана, России и премьер-министром Армении совместного заявления.

Поддержка Азербайджанской армии и народа нашими соотечественниками, проживающими за рубежом, также не заставила себя ждать. Проживающие в разных странах мира азербайджанцы в различной форме продемонстрировали единство со своим народом.

Наряду со всеми этими позитивными моментами, позиция, которую занимают некоторые наши соотечественники, вызывает у людей сожаление. Но некоторые азербайджанские певцы, блогеры и другие лица, пользующиеся авторитетом в различных сферах деятельности и имеющие многомиллионную аудиторию в социальных сетях, не поделились информацией об успехах нашей армией, достигнутых в последние дни. Такое поведение можно объяснить только тем, что эти известные личности боятся потерять своего подписчика, которому может не понравится его поддержка Родины перед своей аудиторией.

Интересно будет посмотреть, с каким энтузиазмом они будут в будущем объявлять о своих намерениях дать какое-то выступление или же публичный визит в Азербайджан в тот же освобожденный кровью и героизмом наших солдат город Шуша и выхода перед аудиторией, воспевая о безграничной любви к своему народу и, в частности, к Карабаху, будут утаивать о горькой правде, что в самые важные дни они поджали под себя свой хвост, не промолвив ни одного словечка о героической победе своего народа – азербайджанского народа!

Быть может им стоит присмотреться к противоположной стороне. Достаточно известная группа в западном медийном пространстве System of A Down после четырехлетнего молчания впервые решила выпустить серию выступлений с поддержкой в сторону своих соотечественников и объявить сбор средств для своей армии.

группа System of A Down

К примеру, Гусейн Гасанов , привыкший отмечать любой незначительный успех будь это покупка машины или какого то очередного бреда, недавно пышно отметил планку в 15 миллионов подписчиков, радуясь под песню "Queen - we are the champions". Но чемпионскую победу и всенародной радости решил не заметить, дескать кому это надо? Не промолвив ни одного словечка в адрес народа, представителем которого он является.

Наверное многие из молодежи помнят момент, когда Гусейн Гасанов собрал в одном из торговых центров своих подписчиков и фанатов, делясь любовью к ним и к своей Родине, хотя в следующий раз читатели задумаются стоит ли идти к таким людям в лице Гусейна Гасанова или просто нажать кнопку и отписаться от очередного блогера, певца или просто псевдо шута?

Субхан Мамедов , 5,1 млн подписчиков в Instagram

Наваиб (Nаvaib) , 1,3 млн подписчиков

Не удосужившись поддержать свою Родину, более того, Хаммали и Наваи в трудные для Азербайджана дни, когда армянские вооруженные силы подвергали ракетному обстрелу мирных жителей в Гяндже, Тертере, Барде и других городах, организовывали концерты.

Эльман (Elman) , 1,1 млн подписчиков

Rauf & Faik , 910 тыс подписчиков.

Бахтияр Алиев (bahhtee) , 710 тыс. подписчиков

Этих знаменитостей с самых первых дней не интересовала судьба своей Родины, они и в самые трудные дни не проявляли солидарность со своим народом. Ведь на фоне армянских фейков каждый азербайджанец за рубежом считал своим долгом делать публикации о террористических атаках армянских вооруженных сил на азербайджанские города, находящиеся за много километров далеко от боевых действий.