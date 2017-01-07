Звезды американского шоу-бизнеса приняли участие на прощальной вечеринке Обамы

Баку. 7 января. REPORT.AZ/ Завершающий свои полномочия президент США Барак Обама пригласил звезд шоу-бизнеса на свою прощальную вечеринку, которая состоялась сегодня в Белом доме. Как сообщает Report, об этом написал в своем Twitter продюсер телеканала CNN Батси Кляйн.

Продюсер сообщает, что на вечеринку в Белом доме США, где Обама отмечает свой уход с поста президента, были приглашены певица Бейонсе и ее супруг, рэпер Jay-Z, ивестная американская телеведущая Опра Уинфри, актеры Самуэл Л. Джексон и Брэдли Купер, певец и композитор Стиви Уандер, оскароносная актриса Мэрил Стрип и многие другие.

Напомним, полномочия Обамы истекают 20 января. В этот день пройдёт инаугурация избранного президента Дональда Трампа.