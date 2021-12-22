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Звездная "Зимняя сказка" в кинотеатре CinemaPlus

Звездная "Зимняя сказка" в кинотеатре CinemaPlus В сети кинотеатров CinemaPlus с 23 декабря пройдёт показ самой настоящей новогодней комедии "Qış nağılı" (Зимняя сказка) от студии Cinemazadeh.
Шоу-бизнес
22 декабря 2021 г. 11:56
Звездная Зимняя сказка в кинотеатре CinemaPlus

В сети кинотеатров CinemaPlus с 23 декабря пройдёт показ самой настоящей новогодней комедии "Qış nağılı" (Зимняя сказка) от студии Cinemazadeh.

Как сообщает Report, в фильме рассказывается несколько историй, произошедших в одном отеле на кануне Нового года. Персонажи картины сгруппированы по сюжетам, и у каждой истории есть свои главные герои. Актерский состав "Qış nağılı" следующий:

Мурад Дадашов, Абдул Махмуд, Эльмаддин Джафаров, Эльджан Расулов, Оксана Расулова, Алихан Раджабов, Талех Юзбеков, Самира Эфенди, Кямаля Пириева, Ислам Мехралиев, Меджид Гусейнов, Саида Гулиева, Санубер Искендерли, Октай Алиев, Агиль М. Гулиев, Диляра Кязимова, Гюнель Мамедова, Джейхун Зейналов, Нофель Шахмароглу, Ровшан Мамедли, Самир Алескеров, Зульфия Гурбанова, Эркин Эргин, Эльвин Ибра, Вюсал Гаджигадир, Шалала Шахваладгызы, Ася Абдуллаева, Земфира Садыгова, Дениз Ахундзаде, Илькин Гасани и Турал Асадов.

В фильме также снялись турецкие звезды Халил Сезаи и актриса Муге Боз.

Генеральный продюсер фильма, автор идеи и режиссер-постановщик Джафар Ахундзаде.

Сценарий написали Вугар Гусейнов, Талыб Ахмедов и Джафар Ахундзаде. Второй режиссер – Вюсал Гаджигадир и Вюсал Ахмедзаде, оператор-постановщик Рауф Гурбаналиев и Орхан Мамедов. Исполнительные продюсеры Эмиль Давудзаде, Исмаил Багиров и Алисаттар Гулиев. Художник-постановщик - Заур Абдуллаев, композитор - Рухин Мамедов (Rino Rhodes), музыкальный редактор - Айнур Ахундзаде, художником по костюмам – Мехрибан Эфенди, художник по гриму – Айтен Гусейнзаде, Пост-продакшн - Руфат Керимзаде, режиссёры монтажа Руфат Керимзаде и Вугар Исламзаде, звукорежиссёры Азад Велиев и Орхан Агаларов.

В фильме главные саундтреки исполнили такие звёзды, как народные артисты Бриллиант Дадашева и Тунзаля Агаева, исполнители Эльнур Гусейнов, Диляра Кязимова, Эльвин Новрузов (L'veen) и Самира Эфенди.

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Версия на азербайджанском языке "CinemaPlus"da “Qış nağılı” filminin tam versiyasının nümayişinə başlanılır

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