Звездная "Ночь в кино" пройдет в кинотеатре CinemaPlus Azerbaijan - ВИДЕО

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Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ В ночь с 17-го на 18 марта в кинотеатре CinemaPlus Azerbaijan состоится звездный киномарафон с тремя фильмами.

Как ообщает Report, с 23:30 до 6:00 утра гостям будут показаны фильмы "Супер Aлиби", "Bayram axşamı" и "Stalinin Başı".

Фильм "Супер алиби" был дублирован студией "Cinemazadeh" на азербайджанский язык известными азербайджанскими актерами, которые также примут участие на данном мероприятии вместе с гостями. Также в "Ночь кино" будет актерский состав фильмов "Bayram axşamı" и "Stalinin Başı".

В перерывах между сеансами всех ждет музыкальное сопровождение, фуршетный стол, алкогольные и безалкогольные напитки, конкурсы и розыгрыши призов.

Билеты можно приобрести в кассах CinemaPlus Azerbaijan.

Цена билета: 25 манатов. VIP - 40 манатов.

Дополнительная информация: 012 499 89 88 или 119.