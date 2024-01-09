Звезда сериала "Фауда" от Netflix получил ранение в секторе Газа

Актер Идан Амеди, известный по сериалу "Фауда" от Netflix, получил серьезное ранение во время боевых действий против радикального движения ХАМАС.

Актер Идан Амеди, известный по сериалу "Фауда" от Netflix, получил серьезное ранение во время боевых действий против радикального движения ХАМАС.

Как передает Report, об этом сообщает Bild.

Звезду доставили в больницу имени Хаимa Шиба в Тель-Авиве.

Израильское онлайн-издание Walla News отмечает, что медики извлекли из тела актера осколки. При этом не указывается при каких обстоятельствах он получил ранение.

Bild подчеркивает, что Амеди стал одним из первых знаменитостей, принявших участие в боевых действиях.

Премьера первого сезона сериала "Фауда" состоялась 15 февраля 2015 года. Он рассказывает о бойцах секретного подразделения Мистаравим во время конфликта на Ближнем Востоке. Последний, четвертый сезон, вышел в июле 2022 года.