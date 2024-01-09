О нас

Звезда сериала "Фауда" от Netflix получил ранение в секторе Газа

Звезда сериала "Фауда" от Netflix получил ранение в секторе Газа Актер Идан Амеди, известный по сериалу "Фауда" от Netflix, получил серьезное ранение во время боевых действий против радикального движения ХАМАС.
Шоу-бизнес
9 января 2024 г. 13:26
Звезда сериала Фауда от Netflix получил ранение в секторе Газа

Актер Идан Амеди, известный по сериалу "Фауда" от Netflix, получил серьезное ранение во время боевых действий против радикального движения ХАМАС.

Как передает Report, об этом сообщает Bild.

Звезду доставили в больницу имени Хаимa Шиба в Тель-Авиве.

Израильское онлайн-издание Walla News отмечает, что медики извлекли из тела актера осколки. При этом не указывается при каких обстоятельствах он получил ранение.

Bild подчеркивает, что Амеди стал одним из первых знаменитостей, принявших участие в боевых действиях.

Премьера первого сезона сериала "Фауда" состоялась 15 февраля 2015 года. Он рассказывает о бойцах секретного подразделения Мистаравим во время конфликта на Ближнем Востоке. Последний, четвертый сезон, вышел в июле 2022 года.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Star singer, ‘Fauda’ actor Idan Amedi seriously hurt fighting in Gaza

Самое читаемое

Скончалась заслуженная артистка Азербайджана Айгюн Бейляр
Скончалась заслуженная артистка Азербайджана Айгюн Бейляр
7 января 2024 г. 01:22
Türkmennebit и Dragon Oil подписали меморандум о взаимопонимании в Дубае
Türkmennebit и Dragon Oil подписали меморандум о взаимопонимании в Дубае
6 января 2024 г. 11:25
Цена азербайджанской нефти превысила 83 доллара
Цена азербайджанской нефти превысила 83 доллара
6 января 2024 г. 09:59
Температура воздуха в Азербайджане повысится до 15°
Температура воздуха в Азербайджане повысится до 15°
4 января 2024 г. 12:25
В Казахстане объяснили отключение некоторых российских телеканалов
В Казахстане объяснили отключение некоторых российских телеканалов
4 января 2024 г. 12:37
Госслужба в очередной раз предупредила о фейковых приложениях WhatsApp
Госслужба в очередной раз предупредила о фейковых приложениях WhatsApp
6 января 2024 г. 16:00
Минкультуры: Самолет с телом Айгюн Бейляр на борту следует из Анкары в Баку
Минкультуры: Самолет с телом Айгюн Бейляр на борту следует из Анкары в Баку
7 января 2024 г. 14:58
Йеллен: Ситуация в Красном море не влияет на цены энергоносителей в США
Йеллен: Ситуация в Красном море не влияет на цены энергоносителей в США
5 января 2024 г. 21:45
В Баку простились с заслуженной артисткой Айгюн Бейляр
ФотоВ Баку простились с заслуженной артисткой Айгюн Бейляр
8 января 2024 г. 14:00
В Армении сняты с должностей высокопоставленные чиновники
В Армении сняты с должностей высокопоставленные чиновники
4 января 2024 г. 11:41

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi