​Звезда фильма "Унесенные ветром" празднует 100-летний юбилей

Баку. 1 июля. REPORT.AZ/ Звезда классического голливудского фильма "Унесенные ветром" Оливия Де Хэвилленд празднует юбилей.

Как сообщает Report, cегодня ей исполнилось 100 лет.

Де Хэвилленд – двукратная лауреатка премии "Оскар". В "Унесенных ветром" (1939) актриса сыграла Мелани. Среди ее других известных фильмов – "Приключения Робин Гуда" (1938), "Каждому свое" (1946), "Наследница" (1949).

Кроме того, Де Хэвилленд прославилась тем, что в 1944 году подала иск к киностудии Warner Bros. Она бросила вызов голливудской системе и добилась большей творческой свободы для актеров.

Работала Де Хэвилленд и на телевидении. Ее последним появлением на экране стал телефильм "Женщина, которую он любил" (1988).

В настоящее время артистка живет в Париже. На протяжении почти 50 лет она остается единственной живой звездой "Унесенных ветром".