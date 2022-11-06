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Звезда американской поп-музыки Аарон Картер умер в возрасте 34 лет

Звезда американской поп-музыки Аарон Картер умер в возрасте 34 лет Певец, телеведущий и младший брат Ника Картера из группы Backstreet Boys Аарон Картер умер в возрасте 34 лет.
Шоу-бизнес
6 ноября 2022 г. 03:41
Звезда американской поп-музыки Аарон Картер умер в возрасте 34 лет

Певец, телеведущий и младший брат Ника Картера из группы Backstreet Boys Аарон Картер умер в возрасте 34 лет.

Как передает Report со ссылкой на TMZ, по словам представителя артиста, его тело нашли в доме в Ланкастере, штат Калифорния. Причина смерти на данный момент неизвестно.

По данным издания, полиция Лос-Андрежелеса прибыла на место происшествия приблизительно в 11:00 после сообщения об утоплении человека. Отмечается, что тело Аарона было найдено в ванне. Источники в правоохранительных органах заявили TMZ, что на место происшествия были отправлены детективы по расследованию убийств.

Аарон прославился еще в конце 1990-х как поп-певец, выпустив четыре студийных альбома, начиная с дебютного альбома Aaron Carter в 1997 году, когда ему было всего 9 лет.

С годами Картер перешел к рэпу по мере развития его музыкальной карьеры. Также появился в "Танцах со звездами" и сыграл в бродвейской постановке Seussical.

Утверждается, что у Аарона было множество юридических проблем и проблем со злоупотреблением психоактивными веществами на протяжении многих лет.

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Версия на азербайджанском языке Amerikalı pop-ulduz 34 yaşında vəfat edib

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