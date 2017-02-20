Зритель планетария в Park Bulvar считает, что был обманут

Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ В соцсетях распространили жалобу касательно деятельности расположенного в Торговом центре Park Bulvar планетария имени Туси-Бохма.

Как сообщает Report, в своей жалобе гражданин Рамиль Искендерли отмечает, что с учетом небольшого количества зрителей в планетарии, здесь прибегают к некоторым уловкам: "Хотя, заранее на мониторе объявлялось о демонстрации фильма "Тайны деревьев" (на русском языке), спустя некоторое время после начала сеанса, я понял, что демонстрируется совершенно иная картина. Думаю, что если кто-то заказывает фильм вне объявления, параллельно также прибегают к некоторым уловкам, чтобы не упустить зрителя, пришедшего по объявлению, указанному на мониторе, и следовательно не лишиться прибыли.

Узнать заранее о том, что фильм будет другим, невозможно, так как каких-либо титров нет. А когда жалуешься продающему билеты кассиру, он умело "доказывает" обратное, обвиняя во всем зрителя. Когда же я пожаловался руководству Park Bulvar, они ушли от темы, говорили об азербайджанском менталитете, гендерном равенстве и попросили меня не жаловаться.

Даже сотрудник Park Bulvar выразил готовность попросить прощения вместо кассира. Руководителя планетария не было на месте и мне удалось поговорить лишь с руководством Park Bulvar. Кассир отказался даже называть свое имя. Обращаясь к зрителям, хочу сказать, чтобы при покупке билета в планетарий они обязательно интересовались тем, поменяют фильм, или нет".

В интервью Report директор планетария имени Туси-Бохма Фамиль Мустафа признался, что подобный инцидент имел место, и заявил, что он произошел вследствие технической ошибки: "Техническая ошибка может произойти везде. Однако у нас ситуация иная. При посещении планетария школьниками или же отдельными группами лиц мы можем менять для них сеансы. В этом случае мы информируем других клиентов о том, что время сеансов меняется. На этот раз посетители не были оповещены о смене времени сеансов. Наши сотрудники предложили этому зрителю остаться и посмотреть другой фильм или же просмотреть фильм по своему усмотрению во время другого сеанса. Мы не заинтересованы в том, чтобы обманывать кого-то. Так как планетарий не место для заработка. Мы в основном оказываем услуги с учетом предложений клиентов. Если посмотреть на наши доходы и расходы, станет ясно, что наша работа заключается лишь в оказании услуг зрителям".