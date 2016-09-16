Знаменитый иллюзионист отмечает 60-летний юбилей

Баку. 16 сентября. REPORT.AZ/ Знаменитый иллюзионист Дэвид Копперфилд отмечает 60-летний юбилей.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, Дэвид Сэт Коткин (настоящее имя мага) родился 16 сентября 1956 года в американском городе Метачене. Его мать Ребекка родилась в Иерусалиме. Дед по отцовской линии иммигрировал в США из России.

С 12 лет он посвятил себя иллюзионизму. Преподавал в университете, вел программу на телевидении и играл в мюзикле "Волшебники", из-за чего и взял псевдоним в честь героя романа Диккенса. Является автором нескольких книг.

Среди самых известных трюков Дэвида Копперфилда: исчезновение Статуи Свободы, прохождение сквозь Великую Китайскую стену, перелет через Большой каньон, побег из Алькатраса, путешествие в Бермудский треугольник, прыжок в Ниагарский водопад, исчезновение вагона "Восточного экспресса", появление в огненном столбе и исследование дома с привидениями.