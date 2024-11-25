Жители швейцарского Базеля поддержали на референдуме проведение Евровидения-2025

Жители швейцарского города Базель поддержали на референдуме выделение 37,5 млн евро из бюджета на проведение конкурса песни Евровидение-2025.

Жители швейцарского города Базель поддержали на референдуме выделение 37,5 млн евро из бюджета на проведение конкурса песни Евровидение-2025.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, более 66% избирателей проголосовали за финансирование, несмотря на сопротивление со стороны консерваторов.

Явка составила 57%. Это означает, что Базель примет 69-й конкурс Евровидения на крытой арене St.Jakobshalle. Полуфиналы состоятся 13 и 15 мая, а финал запланирован на 17 мая.

Референдум был организован после того, как ультраконсервативная партия Федеральный демократический союз Швейцарии (EDU) выступила против использования бюджетных средств на организацию конкурса.

Победа на Евровидении-2024 швейцарского исполнителя Немо с песней The Code дала стране право провести мероприятие.

Напомним, что в этом году представителям Азербайджана Fahree и Илькину Довлатову не удалось пройти в конкурсный финал Евровидения-2024.