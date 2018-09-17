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    Жерар Депардье хочет получить гражданство Турции

    Баку. 17 сентября. REPORT.AZ/ Известный актер Жерар Депардье заявил о своем желании получить гражданство Турции, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

    Ранеее Ж.Депардье был замечен в Пхеньяне, где идет подготовка к празднованию 70-летней годовщины основания КНДР. Журналисты увидели актера в баре одного из отелей северокорейской столицы, в котором часто останавливаются туристы.

    "Я намерен посетить Турцию в октябре и поговорю с Эрдоганом", - заявил Ж.Депардье, добавив, что намерен получить турецкое гражданство.

    Отметим, что данное заявление актер сделал в ходе своей поездки в Пхеньян.

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