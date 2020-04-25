​ЖАРА ТВ и популярные артисты записали гимн в поддержку врачей

Музыкальный телеканал ЖАРА ТВ и Стас Михайлов, Artik & Asti, EMIN, Николай Басков, Любовь Успенская, Александр Панайотов, Ирина Дубцова, Слава, Наргиз, Брендон Стоун записали гимн-благодарность всем врачам и медицинским работникам.

Как сообщает Report, композиция посвящается всем медикам, которые в период пандемии COVID-19 борются за жизнь и облегчают течение заболевания всех пострадавших от вируса.

"Нам всем говорили: «Оставайтесь дома!" - это был основной лозунг для жителей всего мира. И пока мы с вами находимся дома, с семьей, тысячи врачей и медицинских работников работают по двенадцать часов и без выходных словно на передовой. Мы хотим выразить вам огромную благодарность и сказать «Спасибо» каждому, кто спасает наши жизни" - говорит один из исполнителей гимна-благодарности певец EMIN.

"Эта замечательная песня - прекрасная возможность сказать врачам всего мира "Спасибо!". Мы все мечтаем, чтобы эта ситуация поскорее закончилась, каждый артист скучает по своим зрителям, но главное сейчас – здоровье!" - считает Николай Басков.

"Еще несколько месяцев назад никто и подумать не мог, что весь мир сотрясет новый вирус. Сейчас все должны мобилизоваться и быть ответственными не только за свое здоровье, но и за здоровье близких. Низкий поклон всем медикам! Друзья, оставайтесь дома!" - говорит Стас Михайлов.

Автором композиции стал Брендон Стоун. Видео на гимн-благодарность исполнители снимают в домашних условиях и в ближайшее время его можно будет увидеть на ЖАРА ТВ и других развлекательных площадках и телеканалах.

Также телеканал ЖАРА ТВ готовится к масштабному концерту, который состоится в Crocus City Hall и будет подарком для врачей и медицинских работников.