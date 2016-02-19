Баку. 19 февраля. REPORT.AZ/ Известная российская певица Земфира объявила о прекращении гастрольной деятельности. Как сообщает Report со ссылкой на lenta.ru, на концерте в Нижнем Новгороде 18 февраля Земфира заявила, что ее нынешний тур — последний. Пояснять свои слова артистка не стала.

Турне под названием "Маленький человек" стартовало 4 февраля в Омске. Затем Земфира выступила в Новосибирске, Хабаровске, Владивостоке, Екатеринбурге и Челябинске. Тур завершится 1 апреля большим концертом в московском с/к "Олимпийский".