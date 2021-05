Завершился второй полуфинал "Евровидения-2021"

В нидерландском городе Роттердам завершился второй полуфинал конкурса песни Евровидение-2021

Как передает Report, во втором полуфинале выступили – Сенит и Флоу Райда с песней "Adrenalina" (Сан-Марино), Уку Сувисте с "The Lucky One" (Эстония), Бенни Кристо с "Omaga" (Чехия), Стефания с "Last Dance" (Греция), Винсент Буэно с "Amen" (Австрия), Рафал Брзозовски с "The Ride" (Польша), Наталия Гордиенко с "Sugar" (Молдова), Daði og Gagnamagnið с "10 Years" (Исландия), Hurricane с "Loco Loco" (Сербия), Торнике Кипиани с "You" (Грузия), Анжела Перистери с "Karma" (Албания), The Black Mamba с "Love Is On My Side" (Португалия), Виктория с "Growing Up is Getting Old" (Болгария), Blind Channel с "Dark Side" (Финляндия), Саманта Тина с "The Moon Is Rising" (Латвия), Gjon’s Tears с "Tout l’Univers" (Швейцария), Fyr & Flamme с "Øve os på hinanden" (Дания).

В финал вышли представители Албании, Сербии, Болгарии, Молдовы, Португалии, Исландии, Сан-Марино, Швейцарии, Греции и Финляндии.

Ранее, этого права удостоились исполнители из Норвегии, Израиля, России, Азербайджана, Мальты, Литвы, Кипра, Швеции, Бельгии и Украины.

Напомним, что представительница Азербайджана Самира Эфенди (Efendi) выступает с песней "Mata Hari", которая написана трио – Эми ван дер Велом, Люком ван Бирсом и Тони Корнелиссеном (Нидерланды).

Финал конкурса состоится 22 мая.