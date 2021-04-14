Завершились съемки новой серии "Друзей"

В съемках принял участие весь актерский состав

Съемки специального эпизода сериала «Друзья» завершены. Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщила команда проекта в Instagram.

Производство серии, которое должно было начаться в марте 2020 года, было отложено почти на год из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса. «Конец! Можно ли радоваться больше? Скоро премьера «Друзья: Воссоединение», — подписал фотографию со съемочной площадки автор поста.

Дату премьеры нового эпизода на стриминговом сервисе HBO Max пока не объявили.

В съемках принял участие весь актерский состав и продюсеры сериала Дэвид Крейн и Марта Кауфман, эпизод снят в формате ток-шоу.