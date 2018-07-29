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    Зара выступила на сцене фестиваля "Жара"

    Баку. 29 июля. REPORT.AZ/ Родившаяся в Армении российская певица курдско-езидского происхождения Зара Мгоян выступила на сцене международного фестиваля "Жара-2018".

    Как сообщает Report, певица исполнила на сцене две песни из своего репертуара.

    Перед выступлением певица сказала, что рада выступать на этом празднике музыки. Она также пожелала всем гостям мира и благополучия. 

    Зара также продолжит выступление на фестивале на творческом вечере Валерия Меладзе, где исполните его известную песню "Сэра". 
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