Зара выступила на сцене фестиваля "Жара"

Баку. 29 июля. REPORT.AZ/ Родившаяся в Армении российская певица курдско-езидского происхождения Зара Мгоян выступила на сцене международного фестиваля "Жара-2018".

Как сообщает Report, певица исполнила на сцене две песни из своего репертуара.

Перед выступлением певица сказала, что рада выступать на этом празднике музыки. Она также пожелала всем гостям мира и благополучия.

Зара также продолжит выступление на фестивале на творческом вечере Валерия Меладзе, где исполните его известную песню "Сэра".