​Запущено новое онлайн-радио CinemaPlus

Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ Сеть кинотеатров премиум-класса CinemaPlus запустили свое новое онлайн-радио.

Как сообщает Report, отныне 7 дней в неделю, 24 часа в сутки, в фойе кинотеатров CinemaPlus можно послушать любимые песни, музыку в разных жанрах, саундтреки известных фильмов и самые последние хиты с высококачественным звучанием. Радио предназначено не только для любителей музыки. Также местные компании смогут разместить на радио свою рекламу.

CinemaPlus уверен, что формат онлайн-радио будет перспективным и пользоваться популярностью у своей растущей аудитории.

Для того, чтобы прослушать онлайн радио, можно перейти по линку www.cinemaplus.az/radio

Кинотеатр запустил этот проект совместно с компанией ALTÜST Media.

Кинотеатр CinemaPlus находится по адресу проспект Азадлыг, 45, Торговый центр 28-mall, на 5-ом этаже.

Напомним, что недавно в Гяндже, во втором по величине городе Азербайджана, состоялось открытие кинотеатра CinemaPlus, который находится по адресу Низами, 8, на 4-ом этаже Торгового центра Xəmsə Park.

Более подробную информацию можно получить из мобильного приложения, созданного CinemaPlus для операционных систем İOS и Android.

https://itunes.apple.com/us/app/cinemaplus/id1072140418?mt=8

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.promote.cinemaplus