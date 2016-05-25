​Запущено новое онлайн-радио CinemaPlus

Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ Сеть кинотеатров премиум-класса CinemaPlus запустили свое новое онлайн-радио.
Как сообщает Report, отныне 7 дней в неделю, 24 часа в сутки, в фойе кинотеатров CinemaPlus можно послушать любимые песни, музыку в разных жанрах, саундтреки известных фильмов и самые последние хиты с высококачественным звучанием. Радио предназначено не только для любителей музыки. Также местные компании смогут разместить на радио свою рекламу.
CinemaPlus уверен, что формат онлайн-радио будет перспективным и пользоваться популярностью у своей растущей аудитории.
Для того, чтобы прослушать онлайн радио, можно перейти по линку www.cinemaplus.az/radio
Кинотеатр запустил этот проект совместно с компанией ALTÜST Media.
Кинотеатр CinemaPlus находится по адресу проспект Азадлыг, 45, Торговый центр 28-mall, на 5-ом этаже.
Напомним, что недавно в Гяндже, во втором по величине городе Азербайджана, состоялось открытие кинотеатра CinemaPlus, который находится по адресу Низами, 8, на 4-ом этаже Торгового центра Xəmsə Park.
Более подробную информацию можно получить из мобильного приложения, созданного CinemaPlus для операционных систем İOS и Android.
https://itunes.apple.com/us/app/cinemaplus/id1072140418?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.promote.cinemaplus
Samirə AbdullayevaАвтор новости
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