Замглавы Киевской администрации: Все работы к "Евровидению-2017" будут завершены в срок

Киев. 5 апреля. REPORT.AZ/ Киев ожидает около 20 тыс. иностранных туристов к ежегодному музыкальному конкурсу "Евровидение" и в 2-3 раза больше внутренних туристов. Об этом заявил корреспонденту украинского бюро Report заместитель главы Киевской городской государственной администрации Алексей Резников.

По его словам, на сегодня в Киеве 19,3 тыс. мест в отелях от трех до пяти звезд и около двух тысяч мест в хостелах, 2,5 тыс. - в отелях в пригородах столицы.

"Движение транспорта (на момент проведения Евровидения - ред.) не изменится. Будут отдельные автобусы для делегаций, в случае необходимости будет продлена работа общественного транспорта и выпущено дополнительный подвижной состав на отдельные маршруты сообщения", - заявил А. Резников.

Он также отметил, что город Киев, как партнер проведения конкурса, готовит развлекательные зоны – не официальные локации к Евровидению.

"Все работы, запланированные к Евровидению, будут завершены в срок. Развлекательные зоны, которые готовит киевская администрация, будут обустроены на Софийской площади, Троицкой, Контрактовой, Почтовой площади, в Национальном историко-архитектурном заповеднике "Киевская крепость". Также будет проведена неделя современного искусства "Kyiv Art Week" и показ 3D-маппинг-шоу", - рассказал представитель столичной администрации.

А. Резников отметил, что фан-городок на Софийской площади будет разделен на следующие зоны: культурно-художественную, информационно-справочную, отдыха, фуд-корта и развлечений, фотозоны. Для посетителей будет обеспечен свободный доступ к Wi-Fi.

Наряду с этим в ходе конкурса состоится на Троицкой площади презентация образцов национальной музыки Украины, современных произведений музыкального и театрального искусства. Будут организованы концерты классической музыки с участием оркестра театра оперетты, выступления джазовых музыкантов и народных коллективов.

По его словам, на Контрактовой площади украинской столицы будет активно работать детская зона. Он также указал, что специально для гостей "Евровидения" будет организована неделя современного искусства "Kyiv Art Week". В рамках недели запланировано участие шести музеев, более 20 галерей Украины и других стран.