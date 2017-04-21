William Hill: Азербайджан в десятке основных претендентов на победу на "Евровидении-2017"

Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/ Букмекерская контора William Hill включила Азербайджан в десятку претендентов на победу на песенном конкурсе "Евровидение-2017".

Как сообщает Report, Азербайджан в списке претендентов находится на 8-м месте с коэффициэнтом 21.

Больше всего шансов на победу букмекеры прочат представителю Италии Франческо Габбани (коэфф.2), Болгарии - Кристиану Костову (коэфф.6,50) и Швеции - Робину Бенгтссону (коэфф. 9).

Меньше всего шансов на победу, согласно прогнозам букмекеров, у представителей Сан-Марино, Словении и Испании.

Отметим, конкурс "Евровидение" в этом году пройдет в Киеве 9, 11 и 13 мая.