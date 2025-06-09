Warner Bros. Discovery разделится на две компании

Американская Warner Bros. Discovery объявила о разделении своего бизнеса на две независимые публичные компании.

Американская Warner Bros. Discovery объявила о разделении своего бизнеса на две независимые публичные компании.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в заявлении корпорации.

Отмечается, что этот шаг позволит полностью реализовать потенциал каждого из направлений бизнеса. Одна из новых компаний объединит в себе все стриминги и киностудии, и в ее состав войдут Warner Bros. Television, Warner Bros. Motion Picture Group, DC Studios, HBO и HBO Max.

Вторая будет управлять телевизионными брендами, в том числе CNN, TNT Sports в США и Discovery, ведущими бесплатные эфирные каналы в Европе, а также цифровыми продуктами, такими как Discovery+ и Bleacher Report (B/R).

Warner Bros. также заявила о том, что привлечет кредит в размере $17,5 млрд, который, как ожидается, будет рекапитализирован до разделения бизнеса на две независимые структуры.