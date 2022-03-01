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Walt Disney и Warner Bros. приостановят показы своих фильмов в кинотеатрах России

Walt Disney и Warner Bros. приостановят показы своих фильмов в кинотеатрах России Американская The Walt Disney Company приостанавливает показ своих фильмов в России, компания Warner Bros. отложила премьеру фильма "Бэтмен" из-за ситуации в Украине.
Шоу-бизнес
1 марта 2022 г. 09:40
Walt Disney и Warner Bros. приостановят показы своих фильмов в кинотеатрах России

Американская The Walt Disney Company приостанавливает показ своих фильмов в России, компания Warner Bros. отложила премьеру фильма "Бэтмен" из-за ситуации в Украине.

Как передает Report, об этом сообщают американские СМИ.

"Учитывая неспровоцированное нападение на Украину и трагический гуманитарный кризис, мы приостанавливаем показ фильмов в России, в том числе предстоящего показа мультфильма "Я краснею" от Pixar", - говорится в заявлении компании Disney.

"Мы будем принимать будущие бизнес-решения, основываясь на изменениях ситуации", - отмечается в заявлении.

Тем временем компания Warner Bros. отменила выход фильма "Бэтмен" в главной роли с Робертом Паттинсоном, показ которого в кинотеатрах России должен был состояться 3 марта.

"В свете гуманитарного кризиса в Украине WarnerMedia приостанавливает выпуск своего художественного фильма "Бэтмен" в России", - заявили в WarnerMedia.

"Мы будем продолжать следить за ситуацией по мере ее развития. Мы надеемся на быстрое и мирное разрешение этой трагедии", - отметил он.

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Версия на английском языке Disney, Warner Bros. pausing film releases in Russia

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