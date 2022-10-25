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Вышел первый трейлер фильма "Человек-муравей и Оса: Квантомания"

Вышел первый трейлер фильма "Человек-муравей и Оса: Квантомания" намеревающегося приобрести соцсеть, уволить почти 75% работников в случае успешного завершения сделки.
Шоу-бизнес
25 октября 2022 г. 11:57
Вышел первый трейлер фильма Человек-муравей и Оса: Квантомания

Студия Marvel опубликовала в своем аккаунте на YouTube первый трейлер фильма "Человек-муравей и Оса: Квантомания".

Как передает Report, картина станет началом Пятой фазы киновселенной.

В центре сюжета - Человек-Муравей (Пол Радд) и Оса (Эванджелин Лилли), а также ее родители, которым вместе предстоит исследовать квантовый мир. В фильме также снялись Мишель Пфайффер, Кэтрин Ньютон и Майкл Дуглас.

Релиз назначен на 17 февраля 2023 года.

Ранее студия Marvel представила новый трейлер кинокомикса Райана Куглера "Черная пантера: Ваканда навсегда" - сиквела фильма "Черная пантера" 2018 года. Сюжет ленты будет вращаться вокруг попыток лидеров Ваканды защитить страну от внешних захватчиков после смерти Черной пантеры - короля Т'Чаллы.

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