Вручены награды Каннского кинофестиваля, отмененного из-за Второй мировой войны

Награды первого международного Каннского кинофестиваля, несостоявшегося в 1939 году из-за начала Второй мировой войны, вручили во Франции.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, торжественная церемония состоялась в Орлеане - родном городе министра образования Франции с 1936 по 1939 годы Жана Зе, который был инициатором первого киносмотра.

Лучшей актрисой жюри признало народную артистку СССР Марину Ладынину (1908-2003) за ее роль в музыкальном художественном фильме Ивана Пырьева "Трактористы".

Специальным призом жюри отмечена лента режиссера Сергея Эйзенштейна (1898-1948) "Александр Невский".

Главной награды имени Жана Зе удостоен фильм американского кинорежиссера Фрэнка Капры "Мистер Смит едет в Вашингтон" (Mr. Smith Goes to Washington). Американский актер Джеймс Стюарт (1908-1997), сыгравший в этой ленте главного героя, признан лучшим актером. Это звание он разделил с французским актером Гарри Бором, сыгравшем в фильме "Человек из Нигера" (L'homme du Niger).

Призом жюри кинофорума 1939 года отмечена картина французского режиссера Кристиана-Жака (1904-1994) "Ад ангелов" (L'Enfer des anges). В номинации "Лучший сценарий" победителем признан американский режиссер и писатель Гарсон Канин (1912-1999) за картину "Мать-одиночка" (Bachelor Mother).

Отметим, что первый Каннский кинофестиваль планировалось провести в сентябре 1939 года. Идея учредить его родилась еще в 1932 году в противовес Венецианскому. Однако его проведение было сорвано из-за Второй мировой войны, таким образом первый фестиваль состоялся в 1946 году, а затем проходил ежегодно, за исключением 1948 и 1950 годов.