Врачи оценивают состояние Бари Алибасова как тяжелое

Российский продюсер Бари Алибасов находится в отделении токсикореанимации НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, его состояние врачи оценивают как тяжелое. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в справочной службе больницы.

Как заявил помощник продюсера Сергей Моцарь, Алибасов накануне случайно выпил химикаты, приняв их за воду, из-за чего ему понадобилась помощь врачей.

Бари Алибасов - советский и российский музыкант, композитор, музыкальный продюсер, заслуженный артист России. Ему 71 год. Алибасов создал группы "Интеграл" и "На-на".