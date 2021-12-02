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Впервые за 98-летнюю историю Walt Disney компанию возглавит женщина

Впервые за 98-летнюю историю Walt Disney компанию возглавит женщина Совет директоров компании Walt Disney объявил о назначении на пост главы Сьюзен Арнолд, которая вступит в должность 31 декабря текущего года. Таким образом, впервые за свою 98-летнюю историю компанию возглавит женщина.
Шоу-бизнес
2 декабря 2021 г. 13:19
Впервые за 98-летнюю историю Walt Disney компанию возглавит женщина

Совет директоров компании Walt Disney объявил о назначении на пост главы Сьюзен Арнолд, которая вступит в должность 31 декабря текущего года. Таким образом, впервые за свою 98-летнюю историю компанию возглавит женщина.

Об этом передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

Она сменит на этой должности Роберта Айгера.

Арнолд в течение 14 лет является членом совета директоров Walt Disney, и с 2018 года она главный независимый директор совета. Кроме того, последние восемь лет она входила в состав руководства глобальной инвестиционной компании Carlyle.

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Версия на английском языке Disney elects woman as chairperson for first time in 98-year history
Версия на азербайджанском языке “The Walt Disney Company”ə ilk dəfə qadın rəhbərlik edəcək

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