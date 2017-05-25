CinemaPlus Azerbaijan будет работать 24 часа

Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ Для многих кинолюбителей кинотеатр премиум класса CinemaPlus Azerbaijan подготовил сюрприз.

Как сообщает Report, теперь ночью в Баку можно не только зажигать в клубах или ресторанах, но и смотреть кино.

С 1 июня кинотеатр CinemaPlus Azerbaijan впервые приступает к круглосуточному показу фильмов.

Отметим, что кинотеатр располагается на улице Мамед Амина Расулзаде, но вход, как и в старые времена со стороны улицы Абдулкарим Ализаде.

Двухэтажный кинотеатр состоит из 3-х залов и 190 посадочных мест, отвечающих мировым стандартам. Залы оснащены удобными и высоклассными креслами.

В VIP-зале, спроектированном с особым вкусом, зрители получат возможность смотреть фильмы в креслах с персональным столиком и пользоваться услугами VIP-бара. Помимо этого, чтобы подняться на второй этаж, в кинотеатре с 1-го этажа установлены специальные лифты. С их помощью могут воспользоваться не только зрители VIP-зала, но и люди с ограниченными возможностями. Также в залах созданы максимально комфортные условия для приема зрителей с инвалидными колясками. Для них оборудованы специальные места.

Просмотр фильма невозможно представить без попкорна и прохладительных напитков. В кинотеатре предлагаются разновидности 4-х ассортиментов попкорна, сахарной ваты, безалкогольных коктейлей со льдом и др.