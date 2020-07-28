Восемь женщин-режиссеров поборются за главные призы Венецианского кинофестиваля

Восемь женщин-режиссеров поборются за главные призы 77-го Венецианского кинофестиваля, который пройдет в традиционном формате со 2 по 12 сентября.

Восемь женщин-режиссеров поборются за главные призы 77-го Венецианского кинофестиваля, который пройдет в традиционном формате со 2 по 12 сентября.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, программу престижного старейшего в мире киносмотра объявил во вторник его художественный руководитель Альберто Барбера.

Пресс-конференцию было решено, в отличие от самого фестиваля, провести в формате онлайн из-за санитарных правил по предотвращению распространения коронавируса. Как указал Барбера, большинство показов будут организованы в действующих залах с соблюдением всех мер предосторожности.

"Восемь из 18 фильмов основного конкурса Венеции-77 сделаны женщинами-режиссерами", - объявил Барбера. Среди них - известная итальянская театральная постановщица Эмма Данте, которая представит свою вторую работу в кино "Сестры Макалузо". Как и ее кинодебют, также показанный в Венеции семь лет назад, эта лента - экранизация ее театральной постановки.

Кроме того, в основном конкурсе примут участие француженка Николь Гарсиа, немка Юлия фон Хайнц, итальянка Сузанна Никкьярелли, Чайтанья Тамхане из Индии, а также работающая в США китаянка Хлое Чжао. Последняя представит фильм с элементами документального кино "Номадленд" о жизни на улицах в Америке с Фрэнсис Макдорманд в главной роли. Прославленная актриса выступила продюсером этой ленты, которая, по мнению Барберы, попадет в "оскаровский" список.