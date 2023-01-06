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Во время съемок клипа во Флориде 10 человек получили ранения

Во время съемок клипа во Флориде 10 человек получили ранения В городе Майами-Гарденс (штат Флорида) произошла стрельба возле ресторана The Licking, в результате которой 10 человек получили ранения.
Шоу-бизнес
6 января 2023 г. 11:30
Во время съемок клипа во Флориде 10 человек получили ранения

В городе Майами-Гарденс (штат Флорида) произошла стрельба возле ресторана The Licking, в результате которой 10 человек получили ранения.

Как передает Report со ссылкой на американские СМИ, инцидент произошел во время съемок музыкального видео рэп-исполнителя French Montana.

"Всего у нас было 10 жертв нападения. Четверо самостоятельно добрались до больницы, шесть раненых были вылечены", - приводит WSVN комментарий одного из спасателей.

Факт стрельбы изданию подтвердили в полицейском департаменте города, отказавшись уточнять детали произошедшего из-за незавершенности расследования.

Сообщается, что раздались 13-15 выстрелов. Сам рэпер данную информацию никак не комментировал и материалов с предполагаемого места происшествия не публиковал.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ-da atışma olub, 10 nəfər yaralanıb
Версия на английском языке Ten injured in shooting during rapper French Montana's music video shoot

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