Во время съемок клипа во Флориде 10 человек получили ранения

В городе Майами-Гарденс (штат Флорида) произошла стрельба возле ресторана The Licking, в результате которой 10 человек получили ранения.

В городе Майами-Гарденс (штат Флорида) произошла стрельба возле ресторана The Licking, в результате которой 10 человек получили ранения.

Как передает Report со ссылкой на американские СМИ, инцидент произошел во время съемок музыкального видео рэп-исполнителя French Montana.

"Всего у нас было 10 жертв нападения. Четверо самостоятельно добрались до больницы, шесть раненых были вылечены", - приводит WSVN комментарий одного из спасателей.

Факт стрельбы изданию подтвердили в полицейском департаменте города, отказавшись уточнять детали произошедшего из-за незавершенности расследования.

Сообщается, что раздались 13-15 выстрелов. Сам рэпер данную информацию никак не комментировал и материалов с предполагаемого места происшествия не публиковал.