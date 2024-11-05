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Во французских офисах Netflix проводятся обыски

Во французских офисах Netflix проводятся обыски Во французских офисах компании Netflix прокуратура совместно с сотрудниками подразделения полиции по борьбе с коррупцией проводит обыски.
Шоу-бизнес
5 ноября 2024 г. 16:43
Во французских офисах Netflix проводятся обыски

Во французских офисах компании Netflix прокуратура совместно с сотрудниками подразделения полиции по борьбе с коррупцией проводит обыски.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщает французское издание Marianne со ссылкой на Национальную финансовую прокуратуру (PNF).

"Национальная финансовая прокуратура (PNF) и сотрудники антикоррупционного управления сегодня проводят масштабные обыски у французской дочерней компании Netflix", - говорится в сообщении.

Отмечается, что расследование начато из-за налоговых махинаций при отягчающих обстоятельствах и действий организованной группировки.

Netflix - крупная американская компания, занимающаяся производством фильмов и сериалов.

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