Во французских офисах Netflix проводятся обыски

Во французских офисах компании Netflix прокуратура совместно с сотрудниками подразделения полиции по борьбе с коррупцией проводит обыски.

Во французских офисах компании Netflix прокуратура совместно с сотрудниками подразделения полиции по борьбе с коррупцией проводит обыски.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщает французское издание Marianne со ссылкой на Национальную финансовую прокуратуру (PNF).

"Национальная финансовая прокуратура (PNF) и сотрудники антикоррупционного управления сегодня проводят масштабные обыски у французской дочерней компании Netflix", - говорится в сообщении.

Отмечается, что расследование начато из-за налоговых махинаций при отягчающих обстоятельствах и действий организованной группировки.

Netflix - крупная американская компания, занимающаяся производством фильмов и сериалов.