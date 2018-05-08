Во Франции открывается очередной Международный Каннский кинофестиваль

Баку. 8 мая. REPORT.AZ/ 71-й Международный Каннский кинофестиваль открывается сегодня во Франции на Лазурном берегу, передает Report со ссылкой на "Интерфакс".

Старт смотру даст психологический триллер иранского режиссера Асгара Фархади "Все это знают" с Пенелопой Крус и Хавьером Бардемом. Картина рассказывает о Каролине, которая вместе с семьей отправляется из Буэнос-Айреса в деревню, где она родилась, на свадьбу своей сестры. Но путешествие приобретает неожиданный поворот, когда внезапно открываются секреты прошлого.

За главный приз фестиваля, Золотую пальмовую ветвь, будут соревноваться работы французского мэтра Жан-Люка Годара "Образ и речь", "Под Силвер-Лэйк" Дэвида Роберта Митчелла с Эндрю Гарфилдом и Райли Кио, "Три лица" иранца Джафара Панахи, "Догмен" Маттео Гарроне, "Счастлив как Лазарь" Аличе Рорвахера.

Также в основном конкурсе работа "Чёрный клановец" ("BlacKkKlansman") Спайка Ли с Адамом Драйвером и Джоном Дэвидом Вашингтоном, "Холодная война" Павла Павликовского и другие картины.

Фильмом закрытия (вне конкурса) станет картина "Человек, который убил Дон Кихота" Терри Гиллиама, над которой он работал 19 лет. В фэнтезийной комедии рассказывается о приключениях жителя XXI века, который попадает в средневековую Испанию, где его принимают за слугу рыцаря Санчо Пансу.

В жюри основного конкурса под председательством австралийской актрисы Кейт Бланшетт вошел российский режиссёр Андрей Звягинцев. Вместе с ними 21 картину основного конкурса будут оценивать китайский актёр Чанг Чен, американская писательница, режиссёр и продюсер Ава ДюВерне, французский режиссёр Робер Гедигян, певица и композитор Хаджа Нин из Бурунди, французская актриса Леа Сейду, американская актриса Кристен Стюарт и канадский режиссёр Дени Вильнев.