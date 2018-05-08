Во Франции открылся 71-й Каннский кинофестиваль

Баку. 8 мая. REPORT.AZ/ Во Франции открылся 71-й Международный Каннский кинофестиваль.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, на церемонии собрались ведущие кинематографисты из многих стран мира.

Более трех тысяч гостей были приглашены подняться по парадной лестнице в главный зал Каннского дворца. В первый фестивальный вечер состоялась премьера семейной драмы "Все знают" (Todos lo saben) иранского режиссера Асгара Фархади с Пенелопой Крус и Хавьером Бардемом в главных ролях.

Для главного конкурса, который будет проходить в течение двенадцати дней, устроители отобрали 21 полнометражный фильм после просмотра почти двух тысяч кинолент.

Еще около тридцати картин включены в программу "Особый взгляд", конкурс короткометражных фильмов и ретроспективу "Каннская классика".