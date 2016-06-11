В США мужчина выстрелил в певицу и покончил с собой - ОБНОВЛЕНО

Баку. 11 июня. REPORT.AZ/ Американская певица, участница проекта "Голос" Кристина Гримми скончалась от полученных ранений. Как передает Report, об этом сообщили в полиции Орландо.





***09:30

В Орландо, штат Флорида, мужчина выстрелил в певицу после концерта, а затем покончил жизнь самоубийством, cообщает Report cо ссылкой на NBC News.

Инцидент произошел когда певица Кристина Гримми и члены музыкальной группы Before You Exit раздавали автографы после концерта.

Когда мужчина выстрелил в Гримми, брат певицы пытался схватить стрелка, который выстрелил и в себя. Преступник умер на месте. Певица находится в критическом состоянии.

Личность стрелявшего пока не установлена, мотив преступления также неизвестен.