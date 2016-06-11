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    В США мужчина выстрелил в певицу и покончил с собой - ОБНОВЛЕНО

    Певица Кристина Гримми от полученных ранений скончалась

    Баку. 11 июня. REPORT.AZ/ Американская певица, участница проекта "Голос" Кристина Гримми скончалась от полученных ранений. Как передает Report, об этом сообщили в полиции Орландо.


    ***09:30

    В Орландо, штат Флорида, мужчина выстрелил в певицу после концерта, а затем покончил жизнь самоубийством, cообщает Report cо ссылкой на  NBC News.

    Инцидент произошел  когда певица Кристина Гримми и члены музыкальной группы Before You Exit раздавали автографы после концерта.

    Когда мужчина выстрелил в Гримми, брат певицы пытался схватить стрелка, который выстрелил и в себя. Преступник умер на месте. Певица находится в критическом состоянии.

    Личность стрелявшего пока не установлена, мотив преступления также неизвестен.

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