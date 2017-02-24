Во Дворце Гейдара Алиева выступят команды КВН из Азербайджана, России, Казахстана

Баку. 24 февраля. REPORT.AZ/ 1 апреля во Дворце Гейдара Алиева состоится открытие четвертого сезона игр Азербайджанской Лиги КВН.

Как сообщает Report cо ссылкой на пресс-службу Азербайджанского Клуба веселых и находчивых, на сцене выступят команды из Азербайджана, России, Казахстана, судить которые в очередной раз будет очень “звездное” телевизионное жюри. Ведущим вечера выступит чемпион Высшей Лиги 2016 – капитан команды “Азия MİX” Эльдияр Кененсаров.

Хедлайнерами концерта станет команда "Сборная Баку", которая в настоящий момент готовится к своей первой игре в Высшей Лиге.

Напомним, что после 24-летнего перерыва команде из Азербайджана вновь удалось попасть в элиту большого КВНа и закрепится в эфире Первого российского канала.