Внук Элвиса Пресли покончил с собой

Бенджамин Кио, внук Элвиса Пресли (1935-1977), был найден мертвым в собственной квартире в городе Калабасас (штат Калифорния) в воскресенье.

Бенджамин Кио, внук Элвиса Пресли (1935-1977), был найден мертвым в собственной квартире в городе Калабасас (штат Калифорния) в воскресенье.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом порталу TMZ сообщил менеджер его матери Лизы Мари Пресли.

По сведениям источников издания в правоохранительных органах, внук певца покончил с собой на 28-м году жизни. Причины, подтолкнувшие его к этому, выясняются. TMZ подчеркивает, что Кио старался скрывать от общественности детали своей личной жизни. Известно лишь, что он тоже был музыкантом.

Менеджер Лизы Мари Пресли - единственного ребенка Элвиса Пресли - указал, что "ее сердце разбито, она безутешна и опустошена". "Она любила этого мальчика. Он был любовью всей ее жизни", - подчеркнул менеджер. У 52-летней женщины есть еще трое детей - 31-летняя актриса Райли Кио и 11-летние девочки-близняшки.