Внучка Флеминга назвала актеров на роль Бонда

Британские актеры Идрис Эльба и Ричард Мэдден, а также ирландец Киллиан Мерфи могли бы сменить Дэниела Крейга в будущих фильмах киносерии о Джеймсе Бонде.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в интервью еженедельному журналу Hello! высказала Гермиона Флеминг - внучатая племянница писателя, придумавшего знаменитого агента 007.

По ее словам, из И.Эльбы получился бы "потрясающий" и "крутой" Джеймс Бонд.

"То же я могу сказать о Ричарде Мэддене из "Телохранителя" и звезде "Острых козырьков" Киллиане Мерфи", - считает родственница Флеминга.

Д.Бонда, который впервые появился на страницах романа Яна Флеминга (1908-1964) "Казино Рояль", увидевшего свет в 1953 году, сыграли на киноэкране уже шесть актеров, включая Шона Коннери и Роджера Мура (1927-2017). Крейг, впервые примеривший на себя образ британского шпиона в 2005 году, сейчас снимается уже в пятом и последнем для себя фильме бондианы.