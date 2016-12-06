Кинотеатр "Азербайджан" вновь приступил к деятельности

Баку. 6 декабря. REPORT.AZ/ Открылся кинотеатр "Азербайджан", который некоторое время назад прекратил свою деятельность.

Как сообщает Report, кинотеатр, который будет действовать как сеть кинотеатров премиум-класса CinemaPlus, полностью обновлен.

Двухэтажный кинотеатр состоит из 3-х залов и 190 посадочных мест, отвечающих мировым стандартам. Залы оснащены удобными и высоклассными креслами.

В спроектированном с особым вкусом VIP-зале зрители получат возможность смотреть фильмы в креслах с персональным столиком и пользоваться услугами VIP-бара. Помимо этого, чтобы подняться на второй этаж в кинотеатре с 1-го этажа установлены специальные лифты. Ими могут воспользоваться не только зрители VIP-зала, но и люди с ограниченными возможностями.

Также в залах созданы максимально комфортные условия для приема зрителей с инвалидными колясками. Для них оборудованы специальные места.

Просмотр фильма невозможно представить без попкорна и прохладительных напитков. В кинотеатре предлагаются разновидности 4-х ассортиментов попкорна, сахарной ваты, безалкогольных коктейлей со льдом и др.

Отметим, что в сеть кинотеатров CinemaPlus входит: CinemaPlus 28 Mall, CinemaPlus Ganjlik Mall, CinemaPlus Aygün City, CinemaPlus Amburan Mall и CinemaPlus Khamsa, который расположен в городе Гянджа.