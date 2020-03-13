Власти Роттердама примут решение по "Евровидению" в начале апреля

Решение о том, состоится ли в условиях ситуации с коронавирусом песенный конкурс "Евровидение", намеченный 12-16 мая в голландском городе Роттердам, скорее всего, будет приниматься в начале апреля. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила официальный представитель мэра Роттердама Клаудиа Верхулп.

"Правительство ввело ряд ограничений на национальном уровне для сдерживания распространения коронавируса, - напомнила она. - Эти меры действуют по всей стране вплоть до 31 марта".

"Пока слишком рано говорить о том, как ситуация отразится на организации песенного конкурса, запланированного на май. Думаю, что решение будет принято в начале апреля. У нас будет около семи недель до начала конкурса, и к тому моменту станет понятно, как принятые меры отразились на ситуации, замедлилось ли распространение коронавируса, сократилось ли число пациентов".

Первый случай заражения коронавирусом в Нидерландах был зарегистрирован 27 февраля. По данным Национального института здравоохранения и окружающей среды, в общей сложности к настоящему моменту коронавирус выявлен в королевстве у 614 человек, пять человек скончались.

Конкурс "Евровидение" должен пройти с 12 по 16 мая в концертном зале Ahoy в Роттердаме.

Азербайджан на нем должна представлять певица Efendi с песней "Cleopatra".