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Виктория Бекхэм отравилась ртутью

Виктория Бекхэм отравилась ртутью Британская певица и дизайнер Виктория Бекхэм отравилась ртутью.
Шоу-бизнес
20 декабря 2020 г. 13:30
Виктория Бекхэм отравилась ртутью
Виктория Бекхэм

Британская певица и дизайнер Виктория Бекхэм отравилась ртутью.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает The Sun.

Отмечается, что Бекхэм не так давно начала питаться в соответствии с новой диетой, употребляя большое количество рыбы. Причиной отравления могло стать включение в рацион рыбы-меч, которая содержит очень ядовитое соединение — метилртуть.

Почувствовав недомогание, певица обратилась за медицинской помощью. Медики выяснили, что в ее организме зашкаливает уровень токсичного вещества и сделали ей промывку печени.

По информации издания, сейчас Бекхэм чувствует себя хорошо. После инцидента она изменила диету, включив в нее больше лосося и уменьшив долю рыбы-меч и тунца.

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Версия на азербайджанском языке Viktoriya Bekhem zəhərlənib

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