Виктория Бекхэм отравилась ртутью

Британская певица и дизайнер Виктория Бекхэм отравилась ртутью.

Британская певица и дизайнер Виктория Бекхэм отравилась ртутью.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает The Sun.

Отмечается, что Бекхэм не так давно начала питаться в соответствии с новой диетой, употребляя большое количество рыбы. Причиной отравления могло стать включение в рацион рыбы-меч, которая содержит очень ядовитое соединение — метилртуть.

Почувствовав недомогание, певица обратилась за медицинской помощью. Медики выяснили, что в ее организме зашкаливает уровень токсичного вещества и сделали ей промывку печени.

По информации издания, сейчас Бекхэм чувствует себя хорошо. После инцидента она изменила диету, включив в нее больше лосося и уменьшив долю рыбы-меч и тунца.