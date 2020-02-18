Выгодная акция от CinemaPlus - ВИДЕО

В сети кинотеатров премиум-класса CinemaPlus стартует выгодная акция самого звёздного комедийного фильма "Qış nağılı" (Зимняя сказка).

Как сообщает Report, зрители, купившие билеты на первую часть фильма "Qış nağılı", могут показать данный билет кассиру и получить 50%-ую скидку на билет любого сеанса второй части фильма.

Картина "Qış nağılı" является самым крупным проектом 2019 года компании "Cinemazadeh", состоит из 2-х частей - "Qış nağılı: Biri vardı, biri yox" и "Qış nağılı: Göydən üç alma düşdü".

Генеральный продюсер фильма, автор идеи и режиссер-постановщик - Джафар Ахундзаде. Сценарий написали Вугар Гусейнов, Талыб Ахмедов и Джафар Ахундзаде. Второй режиссер - Вюсал Гаджигадир и Вюсал Ахмедзаде, операторы-постановщики - Рауф Гурбаналиев и Орхан Мамедов. Исполнительные продюсеры - Эмиль Давудзаде, Исмаил Багиров и Алисаттар Гулиев.

Отметим, что фильм состоит из нескольких историй, которые произошли в одном отеле в новогоднюю ночь. Герои сгруппированы по данным историям. В ролях - Эльджан Расулов, Оксана Расулова, Саида Гулиева, Санубар Искендерли, Октай Алиев, Ася Абдуллаева, Алихан Раджабов, Талех Юзбеков, Ровшан Мамедли, Самира Эфенди, Диляра Кязымова, Мурад Дадашов, Гюнель Мамедова, Меджид Гусейнов, Шалала Шахваладгызы, Ислам Мехралиев, Кямаля Пириева, Джейхун Зейналов, Нофель Шахмароглу, Абдул Махмудов, Элмеддин Джафаров, Агиль М. Гулиев, Самир Алескеров, Зульфия Гурбанова, Эркин Эргин, Эльвин Ибра, Вюсал Гаджигадир, Земфира Садыхова, Дениз Ахундзаде, Илькин Гасани и Турал Асадов. Для новогоднего шоу в отель из Турции приглашены известный певец Халил Сезаи и актриса Муге Боз.

Художник-постановщик - Заур Абдуллаев, композитор - Рухин Мамедов (Rino Rhodes), музыкальный редактор - Айнур Ахундзаде, художником по костюмам – Мехрибан Эфенди, художник по гриму – Айтен Гусейнзаде, Пост-продакшн - Руфат Керимзаде, режиссёры монтажа - Руфат Керимзаде и Вугар Исламзаде, звукорежиссёры - Азад Велиев и Орхан Агаларов.

В фильме главные саундтреки исполнили такие звёзды, как народные артисты Бриллиант Дадашева и Тунзаля Агаева, исполнители - Эльнур Гусейнов, Диляра Кязимова, Эльвин Новрузов (L'veen) и Самира Эфенди.